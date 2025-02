El gobierno nacional oficializó la privatización del mantenimiento y la operación en más de 8.500 kilómetros de rutas nacionales

La privatización incluye más de 8.500 kilómetros de rutas nacionales bajo la modalidad de concesión por peaje, con el fin de reducir el gasto público.

El Gobierno Nacional oficializó, a través del Decreto 97/2025, publicado en el Boletín Oficial, el procedimiento para la privatización total de Corredores Viales S.A. bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, en los términos de la Ley Nº 17.520; delegando en el Ministerio de Economía la facultad para efectuar el llamado para dar inicio al proceso licitatorio por etapas de la Red Federal de Concesiones.

Esta fase contempla la licitación de más de 8.500 kilómetros de rutas nacionales en 11 tramos, entre los que se encuentran 5.800 kilómetros actualmente concesionados por la empresa pública Corredores Viales S.A.

No obstante, el Ministerio de Economía podrá modificar la conformación de la red según las necesidades que se detecten, como así también la exclusión, incorporación o división de los tramos propuestos y las rutas que los conforman.

La privatización por concesión permitirá realizar la extinción de los contratos de concesión vigentes y el posterior cierre de la empresa Corredores Viales S.A. que significó, sólo en 2023, un resultado negativo superior a los $142 mil millones. Todo ello, en pos de generar nuevas concesiones destinadas a capitales privados que permitirán generar un ahorro en los gastos del Tesoro nacional de, aproximadamente, 6.100 millones de dólares.

Cabe recordar que el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios.

Vialidad Nacional, será la autoridad encargada de supervisar y controlar los contratos de concesión actuales y futuros, asegurando su cumplimiento en beneficio de los usuarios y el desarrollo de la infraestructura vial.

La Red Federal de Concesiones abarca un total de 9.342,04 kilómetros distribuidos en trece tramos que representan el 20 % de la red vial nacional, pero que concentran, junto con el resto de la red vial concesionada, el 80 % del tránsito. Entre ellos se encuentran los tramos Oriental y Conexión, anunciados en la etapa I, actualmente en etapa de convocatoria a audiencias públicas en curso.

El sistema ofrece ventajas para los usuarios por sobre las concesiones actuales, contemplando tarifas tope máximas que podrán ofertarse. Cabe destacar que las tarifas vigentes al momento de la oferta no podrán modificarse hasta que la empresa asegure las óptimas condiciones de circulación en las trazas, contemplando parámetros como: bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal y vertical e iluminación.

Vialidad Nacional realizará un exhaustivo control por resultados de las calzadas lo que permitirá contar con información constante y completa sobre el estado de las superficies de rodamiento para asegurar la circulación segura y confortable en todas las trazas.

Reforzamos el compromiso del Gobierno Nacional con el desarrollo de un sistema vial moderno, seguro y eficiente, promoviendo la integración territorial y el crecimiento económico del país.

