El HCD aprobó por unanimidad la emergencia hídrica y climática, junto con la creación de una Mesa Municipal de Gestión de Riesgo

Durante la jornada de hoy se llevó adelante una nueva sesión del Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez, en la que fue aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza que declara la emergencia hídrica y climática en todo el distrito y crea la «Mesa Municipal de Prevención y Gestión Integral del Riesgo».

Se trata de la iniciativa que establece la emergencia por un período de 12 meses, prorrogable mientras persistan las condiciones que dieron origen a la medida, y tiene como objetivo fortalecer las políticas públicas de prevención, atención y respuesta frente a situaciones de riesgo y emergencia que puedan afectar a la comunidad.

Asimismo, la normativa crea un ámbito permanente de articulación entre las distintas áreas municipales y organismos vinculados a la atención de emergencias. La coordinación de la Mesa estará a cargo del director de Defensa Civil, Jorge Quintana, quien tendrá un rol central en la articulación de las acciones de prevención y gestión integral del riesgo.

La Mesa estará integrada por representantes de las áreas de Desarrollo Comunitario, Salud Pública, Obras y Servicios Públicos, Seguridad, Control Urbano, Bomberos Voluntarios, Policía de la Provincia de Buenos Aires, SAME, empresas prestadoras de servicios esenciales y otras instituciones que resulten necesarias.

Entre sus principales funciones se encuentran la elaboración y actualización de un Plan Anual de Prevención y Gestión Integral del Riesgo, la coordinación de intervenciones ante emergencias, el monitoreo y detección temprana de situaciones de riesgo, la elaboración de protocolos de actuación y el desarrollo de acciones preventivas y de capacitación.

Este dispositivo intersectorial contempla especialmente el aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos hidrometeorológicos asociados al cambio climático, que pueden generar precipitaciones intensas, anegamientos y crecidas de cursos de agua.

Cabe destacar que, siguiendo con esta línea, este viernes 28 de agosto, a las 11:00 hs, se realizó la presentación oficial del Plan de Emergencia Municipal de Gestión del Riesgo ante Lluvias, Tormentas y el Fenómeno de «El Niño» 2026-27, el cual contó con la presencia del Intendente municipal Dr. Mauro García.

La actividad se llevaó a cabo en la Cámara Empresaria local, sita en H. Yrigoyen 366. De esta manera, General Rodríguez avanza en la consolidación de una política integral de prevención, fortaleciendo la coordinación entre organismos, la planificación anticipada y la capacidad de respuesta del Estado municipal frente a posibles emergencias.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez