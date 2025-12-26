El homicidio de Juan Marcelo Sanabria: Siete años de prisión para el asesino pero el fiscal apeló la prisión domiciliaria

Juan Marcelo Sanabria tenía 25 años cuando fue asesinado el sábado 1º de febrero de este año. Tobías Uriel Rivas, en ese momento de 17 años, reconoció la culpa y fue condenado a siete años de prisión en un juicio abreviado. El juez Lemos dispuso que cumpliera la pena de manera domiciliaria y con control policial. Esta decisión fue apelada por el fiscal Eslaiman. Rivas siguió robando. El 6 de diciembre baleó a un hombre para robarle la moto. Ahora está preso, a disposición de la justicia de mayores.

Juan Marcelo Sanabria, de 25 años y domiciliado en General Rodríguez, trabajaba en una empresa de colectivos como maestranza. El sábado 1º de febrero de este año, en la madrugada, iba en su moto hasta la compañía de transporte. Transitaba por Ruta 7. Pasando el centro de Francisco Álvarez lo comenzaron a seguir, con claras intenciones de robo. A los gritos desesperados, pedía ayuda. Se encoge el corazón de angustia con solo ver las imágenes de una cámara de seguridad. A la altura de la calle Güiraldes, en las cercanías del club de campo La Tradición, lo empujaron, perdió el control y murió al chocar contra un paredón. Los delincuentes escaparon.

La causa la recepcionó la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, cuyo titular Federico Soñora destinó a los Dres. Diego Lamas y Rebeca Patiño para que encabezaran la investigación. Posteriormente intervino la UFI Nº 7, especializada en robos agravados y entraderas, responsabilidad de la Dra. Érica Chiessi y del secretario Maximiliano Gómez. Luego de un minucioso trabajo, con el imprescindible aporte del Centro de Monitoreo Municipal de Moreno y cámaras privadas, lograron seguir la ruta de escape de los malvivientes. La DDI los capturó. Uno de ellos era menor de edad. Tenía 17 años y se llama Tobías Uriel Rivas. El expediente pasó a la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 6 a cargo de la Dra. Alejandra Piqué. Junto al funcionario Sebastián Dileo terminaron la instrucción y calificaron el hecho como “homicidio criminis causa”. Esa carátula aseguraba una pena alta. Todo el accionar fue avalado por la Dra. Mirta Guarino, jueza de Garantías del Joven, en turno permanente.

El fiscal de juicio del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Dr. Mohamed Eslaiman acordó con el abogado particular de Rivas un juicio abreviado. A través de este proceso, Rivas reconocía su culpabilidad en el homicidio como autor y el robo en grado de tentativa como coautor. Pactaron 10 años de prisión. El convenio fue avalado por el juez de Responsabilidad Penal Juvenil Juan Sebastián Lemos, quien dispuso una reducción de pena a siete años y prisión domiciliaria, con control policial y sin tobillera, según la condena. A la casa un joven de 17 años sin ningún problema de salud. Sin impedimentos, recalcamos, porque siguió delinquiendo.

Rivas atacó de nuevo. El sábado 6 de diciembre, alrededor de las 5 de la mañana, junto con un cómplice y montados en una Honda XR 250 blanca y roja, asaltaron a dos hermanos, mayores de edad, que circulaban en una Honda VFR 800. El atraco se produjo sobre la autopista del Oeste, a la altura del kilómetro 33 mano a Luján, en las inmediaciones del hipermercado Carrefour. Despojaron del vehículo a las víctimas y balearon a uno de ellos. El hombre, de 51 años, recibió tres disparos: región superior pectoral derecha, tibia de pierna derecha y cadera lado izquierdo. Fue trasladado al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega donde lograron estabilizarlo. Posteriormente fue derivado a una clínica en CABA. Los últimos datos recogidos indican que ya fue dado de alta.

El personal del Gabinete Técnico Operativo (el servicio de calle) de la Comisaría 1º de Moreno, con jurisdicción en la zona del robo, comenzó una concienzuda investigación. Nuevamente con el aporte de las cámaras del Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Moreno, lograron seguir la ruta de escape. El mismo día del hecho, en horas de la tarde, llegaron hasta una vivienda ubicada sobre la calle Ambrosetti al 3978, a 100 metros de la avenida Argentinidad, barrio Atalaya de La Reja. En un allanamiento de urgencia, detuvieron a Tobías Uriel Rivas y secuestraron una moto de similares características a la utilizada por los delincuentes. Sí, el mismo Tobías Uriel Rivas que cumple condena por el homicidio de Juan Marcelo Sanabria. Después se supo que también lo buscaban de Ituzaingó, acusándolo de un asalto con idéntico modus operandi, ocurrido el martes 2 de diciembre. Está tras las rejas, acusado de homicidio en grado de tentativa y robo agravado a disposición de la UFI Nº 3, expediente a cargo de la fiscal Natalia Imelio. Rivas ya tiene 18 años. Los “celebró” un mes después del asesinato de Juan Marcelo Sanabria.

En el artículo publicado el 10 de diciembre en este mismo medio, consignamos que “El fiscal de juicio, Mohamed Eslaiman y el abogado de Tobías Uriel Rivas llegaron a un acuerdo. Los dos primeros pactaron bajar la calificación del hecho a homicidio en ocasión de robo y firmaron con Rivas un juicio abreviado, que fue convalidado por el juez de Responsabilidad Penal Juvenil Juan Sebastián Lemos. Rivas reconoció su culpabilidad y lo condenaron a siete (si, 7) años de prisión”. La afirmación que realizamos se trató de un error. El Dr. Eslaiman se comunicó con la producción de Semanario Actualidad y envió la solicitud de juicio abreviado. Solicitó diez años de prisión de efectivo cumplimiento. Eslaiman antes había realizado un descargo a través de nuestras redes sociales, específicamente Facebook, donde calificó nuestro a nuestro proceder como “vilipendioso”.

En la mencionada comunicación con Semanario Actualidad, Eslaiman confirmó que se bajó la calificación de “homicidio criminis causa” a “homicidio en ocasión de robo” porque “hablando con cualquier abogado es de entender que no alcanza para un homicidio criminis causa; es un homicidio en ocasión de robo” y agregó que el homicidio criminis causa “alcanza para la instrucción pero no para el juicio”.

Respecto a la baja de la condena de 10 a 7 años, aclaró que se trató de una decisión del magistrado Lemos, ya que “el juez hizo uso de la facultad de reducción que plantea la ley del fuero”, en referencia a la ley provincial Nº 13.634 de Responsabilidad Penal Juvenil. “No hay elementos para apoyarme para que el juez cambie de postura” afirmó y fue categórico “el juez redujo la condena”.

Uno de los párrafos del anterior artículo dejó abierto un interrogante: “Eslaiman avaló la condena de Rivas y no obtuvimos datos de que se haya opuesto a la manera de cumplirla”. El primer punto fue aclarado precedentemente y respecto al segundo, Eslaiman presentó un recurso de casación. En términos llanos, apeló. El escrito señala “El presente recurso se dirige exclusivamente contra el punto de la sentencia que impone el cumplimiento de la pena bajo modalidad de arresto domiciliario”. Fue presentado el 4 de noviembre y aceptado por la cámara al día siguiente. La sentencia contra Rivas fue dictada el 20 de octubre. Al respecto Eslaiman afirmó que “el arresto domiciliario fue una decisión desgraciada de Lemos”.

Rivas tenía que estar detenido en una institución carcelaria por el homicidio de Juan Marcelo Sanabria. Eso dicta el sentido común. Incluso la familia de Sanabria se opuso al juicio abreviado. El dolor que tienen es inconmensurable y es comprensible que decidieran no hacer declaraciones públicas. Tendría que haber estado preso cuando baleó para robar una moto el 6 de diciembre. La víctima está viva de milagro.