En el marco de la Semana Mundial de la Prematurez, se llevó adelante una jornada de encuentro y celebración en el Hospital, con la participación de niños y niñas que nacieron prematuramente, sus familiares y trabajadores de la institución.

La actividad forma parte de una propuesta que se realiza año tras año y que busca reunir a las familias y al personal de salud para compartir una jornada dedicada a quienes atravesaron la prematurez y destacar la importancia del acompañamiento durante esta etapa.

Bajo la consigna “Acompañar la prematurez es una tarea colectiva”, la celebración puso en valor el trabajo compartido entre las familias y los equipos de salud.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega