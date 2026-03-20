El Hospital Posadas garantiza el derecho a la educación: más de 440 pacientes sostuvieron su escolaridad

El acuerdo garantiza que los niños y adolescentes internados en la institución mantengan su escolaridad.

Durante 2025, más de 440 pacientes se vieron beneficiados por esta iniciativa.

El Hospital Posadas formalizó la firma de un convenio con la Escuela de Educación Especial N° 501 “Doña Marta Ramos Mexía de Güemes”, de la localidad de Haedo. A través de su Dirección Ejecutiva, la institución busca asegurar la continuidad pedagógica en todos los niveles para los pacientes que se encuentran en internación o alojados en la Casa Posadas.

El equipo de docentes hospitalarias desempeña su labor en articulación directa con los servicios médicos, brindando seguimiento especializado en áreas críticas como Hemato-oncología Infantil y Terapias Intensivas. Además de la enseñanza directa, las docentes mantienen un contacto permanente con las escuelas de origen de los alumnos para coordinar sus trayectorias.Resultados y objetivos

El impacto del programa durante el ciclo 2025 alcanzó a más de 440 niños y adolescentes, quienes pudieron sostener su educación a pesar de sus condiciones de salud. Con la ratificación de este acuerdo, las autoridades del hospital se proponen ampliar el acceso y fortalecer el acompañamiento para aquellos pacientes que enfrentan problemas de salud complejos.

El abordaje pedagógico no solo se centra en el cumplimiento de los contenidos escolares, sino que también tiene como fin fortalecer el vínculo social y cultural de los jóvenes con su comunidad de origen.Desde el Hospital Posadas destacaron la labor diaria de la Escuela Hospitalaria, resaltando que la presencia de las docentes en el centro de salud garantiza que la educación sea tratada como un derecho fundamental para cada paciente.

Hospital Posadas