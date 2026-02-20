El hospital Posadas posadas reafirmó su compromiso y acompañamiento a niños y adolescentes con cáncer

En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora cada 15 de febrero, el Hospital Posadas renovó su compromiso con los niños y adolescentes que atraviesan esta enfermedad.

Desde la institución destacaron la importancia de un abordaje integral, basado en el trabajo interdisciplinario y en cuidados centrados en la persona, acompañando a cada paciente y a su entorno familiar durante todo el proceso.

Asimismo, remarcaron que el diagnóstico oportuno, el acceso a tratamientos adecuados y el acompañamiento permanente del equipo de salud permiten alcanzar altos porcentajes de curación, fortaleciendo las posibilidades de recuperación y mejorando la calidad de vida de los pacientes.

Hospital Posadas