El incendio de la logística de Francisco Álvarez: El día después

Los Bomberos Voluntarios de Moreno siguen trabajando en el predio ubicado en el predio ubicado sobre la avenida San Martín (paralela a las vías de la línea ferroviaria Sarmiento), la avenida Argentinidad (ex Ramón Falcón) y la calle Chilecito de Francisco Álvarez.

En estos momentos realizan tareas de extinción, lo que motivó que una densa columna de humo emergiera y causara preocupación en el barrio FADEMAC. Los Bomberos reafirman que el siniestro está controlado. Aún restan varias horas de trabajo, incluyendo la remoción de escombros.