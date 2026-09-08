El intendente Mauro García participó de la reunión organizativa de la Peregrinación Juvenil a Luján

El Intendente Mauro García participó de la reunión organizada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires junto a otros jefes distritales del Oeste del Gran Buenos Aires, ministros y representantes de la iglesia católica para coordinar las tareas de apoyo en la realización de la 52º Peregrinación Juvenil a Luján que se realizará el próximo 3 y 4 de octubre.

Además, compartieron el avance del trabajo que se está llevando adelante para la visita del Papa León XIV prevista para el mes de noviembre.

El encuentro estuvo encabezado por el gobernador Axel Kicillof, junto a la Jefa de Asesores provincial, Cristina Álvarez Rodríguez y demás ministros del gabinete bonaerense.

Allí, el mandatario provincial afirmó que «la peregrinación a Luján siempre ha sido un enorme acontecimiento de fe y encuentro para las familias de nuestra provincia y de todo el país, pero en esta oportunidad tiene un significado profundamente especial al ser previa a la histórica llegada del Papa León XIV a la Argentina”.

“La magnitud de este acontecimiento nos exige trabajar a conciencia, articulando de manera generosa entre las distintas jurisdicciones y organismos con un único objetivo: garantizar las condiciones para que nuestro pueblo pueda vivir y disfrutar de un verdadero hecho histórico», añadió Kicillof.

La Peregrinación Juvenil a Luján es el evento religioso más masivo del país y se realiza de forma ininterrumpida desde 1975.

Atraviesa los municipios bonaerenses de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez.

Cabe destacar que en 2022, el gobierno bonaerense estableció la normativa y requerimientos para que el Estado provincial asista la organización de peregrinaciones masivas en su territorio a través de la resolución Nº 1.469, con el objetivo de garantizar el desarrollo de las mismas en las mejores condiciones de seguridad, cuidado y acompañamiento.

Además, la Provincia continúa trabajando junto a los municipios en las tareas de prevención de los efectos del fenómeno climático de “El Niño”.

A partir de ello, la Peregrinación contará también con un sistema de seguimiento meteorológico desde las dos semanas previas.

Asimismo, con la coordinación de la Jefatura de Asesores y la Iglesia Católica, los ministerios bonaerenses de Transporte, Salud, Seguridad, Infraestructura, Desarrollo de la Comunidad y Ambiente; al igual que organismos como ABSA e IOMA, pondrán a disposición hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, patrulleros, policías, controles de tránsito, Defensa Civil, stands para proveer agua y alimentos, puntos de reciclaje y un escenario equipado para la realización de las misas.

En la jornada participaron los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Seguridad, Javier Alonso y de Ambiente, Daniela Vilar.

En cuanto a los jefes comunales que estuvieron presentes se destacaron, además de Mauro García, los intendentes de Luján, Leonardo Boto; de Morón, Lucas Ghi y de Ituzaingó, Pablo Descalzo.

Entre otras autoridades participantes estuvieron también el director de Cultos, Juan Torreiro; el diputado Mariano Cascallares y el rector de la Basílica de Luján, padre Lucas García; el asesor de la Comisión de Piedad Popular de la Arquidiócesis de Buenos Aires, padre Mario Miceli y el representante de la Arquidiócesis de Mercedes – Luján, padre Manuel Asenzo, y demás funcionarios provinciales, municipales y religiosos.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez