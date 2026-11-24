El “Torneo de los Creadores” se desarrolló el pasado sábado 14 en las instalaciones del Polideportivo Municipal, precisamente en el Microestadio, con la participación de más de 100 influencers.

Dicho evento contó con la presencia del Intendente Municipal, Lic. Mauro García, quien brindó unas palabras de agradecimiento por fomentar la actividad en nuestra localidad, y a los generadores de contenido por ser parte de una jornada importante, en la que se mezcla deporte con redes sociales, es decir, dos mundos entrelazados por una generación.

Dentro del torneo, en fútbol de salón, participaron varios equipos, entre los que se destacan: OMI Team, Sin Manos FC, Brarg, Barche, y el representativo local: Luchi Livolsi Team, entre otros.

El torneo, en formato “relámpago”, enfrentaba a los equipos en una eliminación directa, con una final que tuvo al equipo local superando a OMI Team por 8-4, en lo que fuera un resultado simbólico, dado que la mayor relevancia fue la convocatoria de casi 1000 jóvenes que observaron y disfrutaron del evento, en un lugar ideal.Cabe recordar que el evento combinó deporte, diversión y solidaridad, con la colaboración de alimentos no perecederos a modo de entrada, al mismo tiempo que abrió la puerta para que los casi 100 influencers puedan mostrar sus contenidos y generar otra jornada que no distingue edades ni barrios.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez