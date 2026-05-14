El Municipio de Escobar continúa con el operativo de monitoreo tras el avistamiento de un puma

La Municipalidad de Escobar informó que continúa trabajando junto a autoridades provinciales y fuerzas de seguridad tras el avistamiento de un puma registrado días atrás en la zona del barrio El Cazador, detrás del Náutico Country Club.

El operativo se desarrolla de manera conjunta entre las áreas municipales de Zoonosis y Defensa Civil, la Dirección de Fauna Silvestre de la Provincia, la Policía Rural y la Fundación Temaikén.

Según detallaron, pasadas más de 40 horas desde el único avistamiento registrado durante la madrugada del domingo, no se reportaron nuevos episodios vinculados al animal.Especialistas indicaron que el puma es una especie autóctona de la provincia de Buenos Aires y que, por lo general, evita el contacto con las personas.

Además, remarcaron que posee una gran capacidad de desplazamiento, pudiendo recorrer hasta 40 kilómetros por día.

En este sentido, las autoridades recomendaron mantener la calma ante un eventual encuentro visual con el animal, no acercarse ni perseguirlo y evitar que las mascotas se aproximen, ya que podría reaccionar de manera defensiva si se siente acorralado o asustado.

Asimismo, recordaron que, una vez que el animal se aleje, los vecinos pueden reportar cualquier situación a Defensa Civil a través del 103 o al 11-3554-6825; a la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia al 221-353-3702; o mediante el sistema “Ojos y Oídos en Alerta” en el sitio web oficial del Municipio.

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