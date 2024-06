El Presidente Milei destacó la política económica al recibir el Premio del Instituto Juan de Mariana 2024

El Presidente Javier Milei afirmó que la inflación dejó de ser el problema más acuciante del país mientras que los indicadores de actividad de abril, y algunos del mes de mayo, permiten ver que “la economía está recuperándose”, a la vez que cuestionó a los “sommeliers del ajuste” y a los “liberales egipcios” que critican la política económica.

Tras recibir el Premio Juan de Mariana 2024 en el Real Casino de Madrid, el Presidente celebró que “volvió el crédito a 30 años” en el país, y explicó que “estamos trabajando en una reforma del sistema financiero” para “ir a un sistema libre de competencia de monedas y declarar la emisión monetaria un delito de lesa humanidad”.

Durante su presentación, donde repasó la herencia recibida y destacó las políticas implementadas, Milei también defendió a la Ministra de Capital Humano Sandra Pettovello por “cortarle el curro a los gerentes de la pobreza”, y a la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich por lograr que “hoy en la Argentina la calle no es de los violentos”.

A continuación, los puntos más destacados de su disertación:

“Nosotros desde el primer momento supimos hacia dónde queremos ir. El norte está claro, nosotros queremos ir ahí, y eso viene dado porque nosotros interpretamos la política económica desde una cuestión moral”.

“El diseño de la política económica tiene que ver fundamentalmente por los valores que están detrás, y frente a eso nada puede contra el liberalismo”.

“Nosotros como objetivo tenemos que hacer que Argentina vuelva a ser grande nuevamente, y la única forma de lograr eso es que vuelva a ser libre”.

“Mientras que en el camino uno se encuentra con otros problemas, están los opositores disparando, y como nosotros decidimos cortar la publicidad oficial, los medios de comunicación se dedican a estar hablando pestes sobre nosotros”.

“Mientras defendemos las ideas de la libertad, también aparecen los liberales egipcios que por un lado hablan de libertad y por el otro le venden la patente del corso al mejor postor”.

“Para tener una idea de los desmadres monetarios que hizo el Gobierno anterior, a en 4 años emitieron para financiar el fisco 28 puntos del PBI y 13 durante el último año, en la campaña sucia más grande de la historia de la humanidad”.

”Yo no sabía que si el 90% del ajuste es ajuste de motosierra, a eso lo llaman tijerita. Así son de honestos intelectualmente algunos economistas”.

“A mí no me importaba si me decían que era imposible, a mí me tenían que traer cómo se hacía lo que yo quería hacer. Así empezamos e hicimos el ajuste fiscal más grande en la historia de la humanidad, no solo el de la Argentina”.

“La gran apuesta del gobierno anterior era que nosotros fuéramos libertarados. Ellos creían que nosotros íbamos a ignorar las relaciones entre stock y flujos y, en ese contexto, hubiéramos generado una hiperinflación. Después la maquinaria peronista de los saqueos hubiera hecho todo el trabajo durante el mes de diciembre, para ellos volver en enero”.

”La verdad es que pasar de 17.000 a 50% anual sin tener la hiperinflación en el medio que licué los salarios reales, sin tener controles de precio, sin fijar el tipo de cambio y sin tener expropiaciones, vaya que es una aventura increíble!”.

“No solo que teníamos todas las condiciones para que fuera la crisis más importante de la historia argentina porque combinaba los elementos de las tres peores crisis, sino que además teníamos cierta debilidad en materia de estructura legislativa y estructura de poder”.

“El uso de la teoría económica no solo evitó por lo menos 10 puntos más de caída del PBI. También nosotros hicimos toda una revolución en lo que tiene que ver con la cuestión social”.

“Critican la política social porque el Gobierno terminó con los intermediarios de la pobreza. Sabemos que los planes generan más pobreza, nosotros cambiamos la dinámica de la asistencia”.

“En ese contexto salen a hacer una marcha, y con nuestra brillante Ministra de Seguridad, la doctora Bullrich, creamos un número para que la gente denunciara las extorsiones y dijimos que el que corta no cobra”

“La Ministra Bullrich me presentó un protocolo de seguridad en el cual no dudé ni medio segundo en apoyar incondicionalmente. El día de la marcha había más efectivos que personas, y eso implicó un fuerte golpe sobre esas organizaciones”.

“Hoy la Argentina no es de los violentos, sino de quien quiere trabajar. El que corta no cobra y el que hace disturbios, va preso”.

“El Jefe de Gabinete que fue inyectado hacía 18 años que era amigo mío, no cumplió los objetivos y se fue. Acá es cumplir los objetivos el que los cumple, los cumple; y el que no los cumple, por más que lo conozca hace 20 años, afuera”.

“Los indicadores de actividad, cuando empiezan a mirar los indicadores de abril y algunos que ya aparecen de mayo, van a ver claramente que la economía está rebotando y está recuperándose”.

“Nosotros también dijimos que íbamos a apuntar a recuperar el crecimiento económico y que eso implicaba hacer una reforma del Estado. Bueno, lo primero que hicimos fue bajar la cantidad de Ministerios a la mitad”.

“El único problema que nos queda en el Banco Central es un instrumento contingente, las puts. El día que terminemos con eso va a empezar la segunda etapa de la reforma monetaria”.

“Estamos trabajando en una reforma del sistema financiero para separar la banca de inversión con la reserva de valor, de modo que el sistema se convierta en anti-corridas”.

“Vamos a declarar la emisión monetaria un delito de lesa humanidad. Y al ser imprescriptible, puede venir un gobierno y cambiarlo, pero atrás puede venir otro liberal y meter preso a todos los delincuentes”.

“Al quedar fija la cantidad de pesos, en la medida en que los individuos necesiten monetizar, van a traer sus propias monedas y eso va a hacer que el peso tenga cada vez menos importancia dentro de la cantidad de transacciones, y va a llegar un momento en que vamos a cerrar el Banco Central”.

“Argentina abusó tanto de la deuda que es el máximo defaulteador de la historia moderna”.

“Me van a tener que sacar de la Casa Rosada para que haya déficit fiscal, porque no se los voy a entregar”.

“La verdadera presión fiscal que enfrenta un país es el gasto público, y cayó un 30%. Por lo tanto, estamos corriendo al Estado del medio. Ahora hay 15 puntos del PBI que se los comía el Estado y ahora vuelve a la inversión”.

“De ser el problema más acuciante de la Argentina, la inflación ahora pasó a estar en tercer lugar. Que me vengan a decir que no se puede, porque sí se puede”.

“Además volvió el crédito a 30 años, elemento que no solo eso va a potenciar el ahorro, sino también la inversión”.

“En la medida que Argentina recupere la economía y se vuelva a expandir, nosotros vamos a mantener el gasto fijo y, por lo tanto, vamos a ir bajando impuestos”.

“La ´desguazada´ Ley Bases es cinco veces más grande que la reforma de Menem. Estamos haciendo la reforma estructural más grande de la historia argentina”.

“Nosotros tenemos pendientes 3.200 reformas estructurales más, y no solo vamos a ser libres como Irlanda, vamos a hacer el país más libre y más próspero del mundo”.

“Tener instituciones que defiendan la vida, la libertad y la propiedad va a crear un ambiente para que las empresas se puedan desarrollar y que los emprendedores puedan descubrir y apropiarse desde su descubrimiento, y cuanto más libres sean, más rápido lo van a hacer”.

“La inteligencia artificial no es ni más ni menos que una nueva suerte de Revolución Industrial donde se da un aumento de la productividad nunca visto”.

“Abrazando las ideas de la libertad y utilizando la tecnología, podemos recrear el paraíso en la tierra”.

