El Presidente Milei dijo que Argentina vuelve a tener protagonismo en el mundo «no desde la imposición sino del ejemplo”

El Presidente Javier Milei participó en la Ceremonia de Cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Hungría.

El Presidente Javier Milei sostuvo que la Argentina está en condiciones de garantizar la seguridad energética en Europa y se mostró como “un socio confiable con reservas enormes y un gobierno que honra sus contratos” y enfatizó que nuestro país “vuelve así a ocupar un lugar de protagonismo, no desde la imposición, sino desde el ejemplo y desde lo que tiene para ofrecerle al mundo”.

“Estamos viviendo una fiebre del oro en inversiones de energía, imagínense que para 2030 exportaremos arriba de 30.000 millones de dólares por año.

Europa buscó durante años la independencia energética”, dijo el mandatario al participar en la Ceremonia de Cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Hungría, en lo que constituye la primera visita oficial de un mandatario argentino a esa nación europea.

La República Argentina y Hungría se definen hoy como países afines que comparten la defensa de los valores occidentales y una agenda internacional común, “que se ha visto plasmada en que ambas naciones son miembros fundadores del Board of Peace”, al que convocó el Presidente Donald Trump, en enero último.

La comitiva que acompaña al Presidente está integrada además por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, quien destacó el contexto de “gran sintonía entre los Gobiernos del Presidente Javier Milei y del Primer Ministro Viktor Orbán”.

En el despliegue de una intensa agenda, el mandatario argentino mantuvo a primera hora de hoy un encuentro con su par húngaro, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor, sede de su residencia oficial.A continuación, se reunió con el Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán, donde acordaron “seguir ampliando y diversificando la relación económica bilateral”.

Los funcionarios aseveraron que la Argentina posee “una amplia oferta exportable de alimentos y condiciones atractivas para la inversión, con reglas claras y previsibilidad a partir del RIGI”.

Además, “el acuerdo MERCOSUR-UE abre una importante oportunidad para potenciar el comercio bilateral y generar nuevas áreas de intercambio entre nuestros países”, sostuvo el canciller Quirno.Al término de la jornada, el Presidente tomará el avión que lo traerá de regreso a la Argentina, donde aterrizará mañana por la mañana.

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