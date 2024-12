El Presidente Milei enfatizó en Roma que en su gobierno, “el que viene con agendas propias y no acata la línea del Partido es expulsado”

Posted on

El Presidente Javier Milei enfatizó esta tarde que “la única manera de combatir el mal organizado es con el bien organizado” y destacó que, en su gobierno, “el que viene con agendas propias y no acata la línea del Partido es expulsado”, a la vez que reiteró su defensa de “la vida, la libertad y la propiedad privada”.

Las declaraciones las formuló al exponer en Roma, Italia, en el festival Atreju 2024, donde fue ovacionado por los asistentes, que interrumpían con aplausos sus palabras, a través de las cuales recordó que el capitalismo de “libre empresa sacó de la miseria a millones de seres humanos”, al tiempo que reivindicó “la gesta civilizatoria que es Occidente”.

El Presidente Milei resumió que en “nuestro gobierno adherimos a una serie de principios innegociables: que el libre mercado produce prosperidad para todos; que el gobierno tiene que ser limitado; que los argentinos saben mejor que un burócrata cómo producir, a quién emplear y con quién comerciar. Y, en materia de seguridad, sostenemos que «el que las hace, las paga».

Finalmente, en su alocución agradeció a Atreju y a la presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, Giorgia Meloni, por la invitación, a la vez que convocó a su par italiana a participar de la próxima edición de la CPAC que se realice en Buenos Aires.

Durante su intervención, el mandatario argentino compartió el “decálogo de acción política» que lo inspira y sostuvo “vamos a hablar de método político, vamos a hablar de poder y de ejercer el poder” y recordó que hace unos días ya se cumplió el primer aniversario de su gobierno, a pesar de “que creían que íbamos a durar solo un par de meses”.

A continuación, los puntos más destacados del discurso:

“Los argentinos y los italianos estamos unidos por un linaje común y lazos de sangre profundos que datan de varias generaciones. Más que estar entre amigos, siento que estoy en familia.”

“Hace apenas unos días, nuestro gobierno cumplió un año. Contra todos los pronósticos de los analistas y los políticos profesionales, que creían que íbamos a durar tan solo un par de meses y que no estábamos capacitados para gobernar, hoy esa misma gente se sorprende de nuestros logros”.

“Como quizás saben, yo soy economista, no político. De hecho, siempre desprecié a los políticos por el daño profundo que le hicieron a mi país.”

”Lo curioso es que, el año pasado y a lo largo del último año, todas las fórmulas y recetas de la comunicación política profesional fracasaron. La mayoría de la gente las rechazó en las urnas y eligió algo diferente.”

“Yo tengo mis propias recetas, que no son políticamente correctas ni tan profesionales, pero no se puede negar que, por ahora, nos han dado resultado.”

”Es mejor decir una verdad incómoda que una mentira confortable. No intentamos ajustar la realidad a un modelo equivocado. Nosotros no queremos subestimar al electorado.”

“En nuestro país, la política tradicional no nos trajo más que ruina e instauró un modelo en el cual los políticos, sus amigos y sus clientes ganan a costa de que el resto de los argentinos pierdan. Por eso, escuchar a los políticos en cualquier materia es darle la espalda al ciudadano de bien”.

”Nunca hay que negociar las ideas para atraer un voto. Negar tus convicciones para conseguir votos te va a dejar sin convicciones y sin votos. Lo mismo ocurre al conformar alianzas políticas con otros espacios”.

“En nuestro gobierno adherimos a una serie de principios innegociables: que el libre mercado produce prosperidad para todos, que el gobierno tiene que ser limitado, que los argentinos saben mejor que un burócrata cómo producir, a quién emplear y con quién comerciar. Y, en materia de seguridad, que «el que las hace, las paga». Defendemos la vida, la libertad y la propiedad privada.”

“Nosotros no estamos dispuestos a negociar nuestras ideas, pero todos aquellos que quieran abrazar las ideas de la libertad van a ser siempre bienvenidos”.

“A diferencia de la economía, la política sí es un juego de suma cero. Los espacios de poder que no ocupamos nosotros los ocupa la izquierda. Por eso, debemos ser decididos, prácticos y no dudar acerca de ejercer el poder.”

“Hay que usar las armas del enemigo. La batalla cultural se rige por las reglas universales y atemporales de la política, a las que ellos han sabido adaptarse bien”.

“La única forma de combatir el mal organizado es con el bien organizado. Por creer que los liberales no somos manada, muchos han caído en la trampa de no organizarse. En Argentina, ese error nos costó muy caro: todo un siglo de humillación.”

“Por eso, en nuestro gobierno somos implacables. El que viene con agendas propias y no acata la línea del partido es expulsado.”

“No buscamos diálogos que nos lleven a ninguna parte, ni establecer consensos que solo les sirvan a ellos. No es nuestra metodología intentar apaciguar a quienes buscan dañarnos.”

“Dar la batalla cultural desde el poder no solo es recomendable, sino que es una obligación. Tener una buena idea es solo el comienzo; para que sea efectiva, debe ser correctamente comunicada.”

“La única forma de combatir al socialismo es desde la derecha. El extremo centro, su posición y sus herramientas son siempre, y en todo lugar, funcionales a la izquierda criminal.”

“No nos interesa continuar con los famosos consensos de la política, que son pactos para seguir exprimiendo a los pagadores de impuestos.”

”No olvidemos nunca que lo que ellos llaman consenso es el consenso entre ellos, y su único fin es que, aunque cambien los gobiernos y los políticos se saquen los ojos entre ellos, los privilegios de la casta política se mantienen.”

“Nosotros defendemos una causa justa y noble, muchísimo más grande que cada uno de nosotros. Las personas somos meros instrumentos en esta causa, y tenemos que estar dispuestos a dar la vida por ella. Hablo, ni más ni menos, que de la línea histórica de Occidente: una causa intergeneracional, un hilo que recorre milenios”.

”La causa que descubrió el método científico y que, con el capitalismo de libre empresa, sacó de la miseria a miles de millones de seres humanos. Hablo, en definitiva, de la gran gesta civilizatoria que es Occidente. Se trata de una causa justa que nos excede como personas”.

“No hay lugar para ambiciones personales, no hay lugar para mezquindades, no hay lugar para el «yo», no hay lugar para el ego. Lo que está en juego es simplemente demasiado grande como para darle espacio a aspiraciones individuales”.

”Hoy nos encontramos ante un cambio de época, donde el sistema global de castas privilegiadas está colapsando”.

“Los invitamos a probar nuestras recetas y a seguir trabajando sin descanso y con fe, porque, como dicen las Sagradas Escrituras: «Ellos nos atacan llenos de insolencia y de impiedad para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y para apoderarse de nuestros despojos. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestra vida y por nuestras costumbres. El cielo los aplastará delante nuestro. No les tengan miedo».

