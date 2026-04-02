El Presidente Milei ratificó el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y anunció el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas

El Presidente Javier Milei encabezó el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra en la Plaza San Martín.

El Presidente Javier Milei reafirmó hoy el derecho de la Argentina al ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas y ratificó el compromiso del Gobierno nacional con la “reconstrucción de las Fuerzas Armadas”, al encabezar el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra en la Plaza San Martín, al cumplirse el 44° aniversario del inicio del conflicto bélico.

Durante su discurso, el mandatario anunció que “se destinará el 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para fortalecer nuestro sistema de defensa nacional”, y subrayó que “la reconstrucción de nuestras capacidades militares tiene que estar más allá de toda ideología política y debe formar parte de un proceso sostenido en el tiempo”.

En ese marco, el Presidente afirmó que “somos conscientes de que hay una deuda en lo salarial con las fuerzas” y señaló que el Gobierno nacional “está abordando con responsabilidad la crisis estructural de la obra social militar mediante una reorganización institucional que prioriza la cobertura médica del personal y sus familias, limita el gasto administrativo y garantiza una transición ordenada”.

Asimismo, expresó el “eterno respeto y agradecimiento” a los “héroes que ofrecieron su vida por el valor supremo de la defensa de la Patria”, y destacó que “no hay mayor expresión de los valores que nos representan como Nación que nuestras Fuerzas Armadas”, acompañado por la Secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el Gabinete nacional y el Jefe del Estado mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, entre otros funcionarios, dirigentes, veteranos de Malvinas y familiares de las víctimas.

Sobre la cuestión Malvinas, Milei sostuvo que “el conflicto de 1982 no alteró la naturaleza jurídica de esta disputa, que continúa siendo reconocida por las Naciones Unidas como una situación colonial especial y particular”, y reafirmó el “llamado de la Argentina a avanzar hacia una solución pacífica y definitiva” mediante el diálogo con el Reino Unido.

Asimismo, advirtió que el país “responderá con todas las medidas diplomáticas necesarias para proteger sus derechos y defender sus intereses”, ante la inversión anunciada por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas Norte.

Por otra parte, agradeció los apoyos internacionales al reclamo argentino en ámbitos como las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y el Mercosur, y anunció que en 2027, al cumplirse el 45° aniversario de la guerra, la Secretaría General de la Presidencia otorgará un reconocimiento a los veteranos, al que definió como «una deuda que el Poder Ejecutivo Nacional le debe a nuestros héroes hace ya muchos años”.

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