El rector de la UNM publicó una carta por el avance de la obra en el predio en disputa con la municipalidad

Hugo Andrade, rector de la Universidad Nacional de Moreno, redactó una carta donde anunció una nueva medida judicial para que se detenga la obra en el predio en disputa con la municipalidad local. El edificio se está construyendo en el terreno ubicado sobre la calle Merlo entre Corvalán y Remedios de Escalada de San Martín y tendría como destino el funcionamiento de oficinas administrativas de educación, entre ellas el Consejo Escolar. El escrito señala lo siguiente:

“El próximo 3 de marzo se cumplirá 1 año de la licitación por tercera vez de la construcción de oficinas administrativas por parte de la Municipalidad de Moreno en el predio de la Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad, el cual se encuentra en juicio por su titularidad, como consecuencia de la usurpación y desalojo de la UNM el 4 de marzo de 2023 mediante falsedades y negación de los acuerdos suscritos que hemos denunciado en la causa y que solo han tenido por fin oponer a la posesión ejercida desde 2010 y a nuestro proyecto educativo.



Dado el acelerado avance de esta obra, hemos solicitado a la justicia una medida cautelar que la detenga hasta tanto se resuelva la titularidad del predio o, en su defecto, que no se permita la reubicación de las dependencias administrativas que se intenta alojar allí, ya que ello dificultaría aún más la recuperación del predio cuando se resuelva el litigio.



Como hemos dicho, es nuestra convicción que la postura y lo actuado por la actual gestión municipal no tiene ningún sustento legal ni acompañamiento por ninguna de las partes intervinientes en la causa, por lo que aguardamos una urgente decisión de la justicia para que por lo menos, la obra que lleva adelante no termine por modificar definitivamente el predio en disputa y frustrar el proyecto de la ESPUNM y el ITUNM.



La noticia del reconocimiento de nuestra egresada y docente de la ESPUNM, Karina SARRO, nominada entre los 10 finalistas al Premio Global Teacher Prize que auspicia la UNESCO, a quien felicitamos y expresamos nuestro acompañamiento en este merecimiento, creemos que es también una muestra del potencial de esta Escuela que, en su Estatuto mismo, reconoce como uno de sus principales objetivos el de generar innovaciones pedagógicas que atiendan las necesidades e inquietudes de los estudiantes y que promuevan el mejoramiento de la Educación Secundaria en el territorio.



Anhelamos que el reconocimiento a esta docente, entre miles de todo el mundo, haga reflexionar a las autoridades municipales locales de la necesidad de poner fin a la oposición al desarrollo de esta Escuela que a hoy debiera ser una oportunidad de acceso a la educación secundaria de excelencia para más de 1.800 morenenses, tal como fue concebida.



Hoy, más que nunca, es necesario que la justicia frene la obra que se lleva a cabo irregularmente en su predio y que restituya su predio, como así también, exhortamos a que el Gobierno Nacional revalide el compromiso asumido de construirla en el año 2020, cuando la Nación, la provincia de Buenos Aires y la UNM aunamos esfuerzos para poder ponerla en marcha.



Hugo Andrade

Rector de la Universidad Nacional de Moreno”