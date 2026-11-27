La iniciativa de reforma electoral obtuvo 43 votos a favor y 29 en contra. También contempla la incorporación de Ficha Limpia, cambios en el sistema de votación y modificaciones en la organización de las elecciones.

El Senado aprobó este jueves por amplia mayoría el proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno nacional, que tiene como eje central la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La iniciativa consiguió 43 votos afirmativos y 29 negativos, y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.

Además de la suspensión de las primarias, el texto incorpora el régimen de Ficha Limpia, que impide que puedan presentarse como candidatos quienes tengan condenas en segunda instancia por delitos dolosos.La votación reunió el respaldo de los 21 senadores de La Libertad Avanza, los 10 de la UCR, tres del PRO y legisladores de distintos bloques provinciales.

En tanto, el bloque Justicialista, junto con representantes de otros espacios alineados con gobernadores peronistas, rechazó la propuesta.

Con la eventual suspensión de las PASO, los partidos políticos deberán definir sus candidaturas de acuerdo con sus respectivas cartas orgánicas y tendrán plazo hasta el 30 de agosto para presentar a sus postulantes.

Entre los cambios incluidos en la reforma también figuran la incorporación de la afiliación digital a los partidos políticos y un casillero para votar lista completa en la Boleta Única.

Además, se establece la obligatoriedad del debate presidencial en una segunda vuelta, con sanciones para el candidato que no participe.

El proyecto contempla, asimismo, que los representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur sean elegidos por el Congreso Nacional y elimina la veda electoral para comercios y espectáculos durante la jornada de votación.