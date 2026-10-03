Elecciones en ATE para definir las Juntas Internas en el hospital de Moreno y en la UPA de Cuartel V

Los comicios serán el próximo 8 de octubre y tendrán base en el hospital “Mariano y Luciano de la Vega” y en la Unidad de Pronta Atención de la localidad de Cuartel V. La lista Verde ANUSATE, oficialista a nivel nacional, provincial y municipal, busca lograr la victoria en un área que le resulta esquiva, ya que la junta interna está a manos de la oposición. Entrevista con Walter Cravero (sec. Gral. ATE Moreno), Zulema Lagraña (Sec. Adjunta), Agustina Acevedo y Elías Funes (candidatos)

Entrevista con Eliana Aguirre, Secretaria General Adjunta ATE Provincia