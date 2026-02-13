Elecciones Legislativas 2025: el proceso electoral, en números

El Observatorio Político Electoral presenta el informe “Elecciones Legislativas 2025, en números”, un documento que reúne cifras, estadísticas y acciones que dan cuenta del trabajo realizado por la Dirección Nacional Electoral y por los distintos actores responsables de organizar el proceso electoral 2025 en cada una de sus etapas.

El informe pone el foco en los comicios del 26 de octubre y ofrece un panorama integral de la organización electoral: desde los cargos nacionales a elegir y el universo de electores habilitados por distrito, hasta la infraestructura desplegada (establecimientos y mesas) y los principales insumos operativos del comicio.

A nivel nacional, el padrón alcanzó 35.987.634 electores habilitados para votar, con una participación específica de 1.139.315 electores de 16 y 17 años. Para garantizar el ejercicio del sufragio, se dispusieron 17.530 establecimientos de votación y 109.046 mesas en todo el país.

En cuanto a la representación parlamentaria, la jornada implicó la elección de 127 Diputados Nacionales y 24 Senadores Nacionales.

El informe también ordena la información por distrito, permitiendo identificar la distribución territorial de electores, establecimientos y mesas, así como el peso relativo de cada jurisdicción en el total nacional.

El documento incorpora además datos clave vinculados a la implementación y logística de la Boleta Única Papel (BUP): se registraron 40.113.265 BUP impresas y 114.976 talonarios, junto con el despliegue del Comando General Electoral (85.000 efectivos) y recursos tecnológicos como 953 Sucursales Electorales Digitales (SED) y 1.100 digitadores, destinados a fortalecer los circuitos de transmisión y procesamiento de información.

Por último, el informe suma el capítulo del voto argentino en el exterior, con 490.726 electores residentes fuera del país y 2.648 inscriptos al voto por correo postal, además de información sobre listas presentadas y características operativas del comicio.

