En Catonas se dicta un curso sobre saneamiento ambiental, una nueva alternativa con salida laboral

En el Centro de Formación Profesional 401 que se encuentra en el ingreso al complejo habitacional Las Catonas, comenzó el dictado de un curso pionero en la provincia de Buenos Aires. Se trata de la capacitación del que egresan con el título de auxiliar en saneamiento ambiental. Sigue la inscripción. Se aúnan dos actores: El Estado (en sus niveles provincial y municipal) y una empresa privada, como lo es Eco. Entrevista con Diego Hernández (director de la institución), Xenia Abad (subsecretaria de Promoción Ambiental de la municipalidad de Moreno), Daniela Vigo (directora general de Valorización de Residuos de la municipalidad de Moreno), María José Parra (secretaria ejecutiva del directorio de COMIREC) y Natalia Herrera (responsable de Recurso Hídrico y Ambiente de Eco Aguas y Bebidas Saludables)