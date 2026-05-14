En el Día Internacional de la Enfermería, la Maternidad Estela de Carlotto destacó el compromiso del personal de salud

En el marco del Día Internacional de la Enfermería, la Maternidad Estela de Carlotto destacó el compromiso, la dedicación y la vocación de quienes cumplen un rol esencial dentro del sistema de salud

Las enfermeras y los enfermeros acompañan cada etapa del cuidado con profesionalismo y sensibilidad, brindando atención, contención y acompañamiento a las familias y a toda la comunidad.Asimismo, se valoró la creación del Consejo Provincial de Enfermería como un avance fundamental para fortalecer la profesión, promover la formación continua y mejorar las condiciones para el desarrollo profesional dentro de la salud pública.

Desde la institución agradecieron el trabajo cotidiano y el enorme compromiso de las y los trabajadores de enfermería con el cuidado de las y los bonaerenses.

Maternidad Estela de Carlotto