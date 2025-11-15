En General Rodríguez detuvieron a un quiropráctico acusado de dos abusos sexuales

La DDI detuvo a un quiropráctico acusado de dos abusos sexuales, ambos ocurridos este año. Las víctimas, de 20 y 24 años, denunciaron haber sufrido vejaciones en momentos que eran atendidas. El sujeto está a disposición de la justicia.

Un quiropráctico de 45 años, domiciliado en el barrio Del Bicentenario de General Rodríguez, fue detenido por la DDI (Dirección Departamental de Investigaciones) de Moreno y General Rodríguez. El operativo de captura se ejecutó durante el mediodía del pasado martes 12 de noviembre, en las inmediaciones de su casa.

A este sujeto, de quien no trascendieron mayores datos, se le imputan dos abusos sexuales. El primero ocurrido a finales de enero. El segundo, a mediados de septiembre. La mecánica coincidiría en ambos casos: En medio de las sesiones, llevaba adelante tocamientos inadecuados. Las víctimas tienen 20 y 24 años, respectivamente.

Los hechos ocurrieron en General Rodríguez y la investigación quedó bajo la órbita de la UFI Nº 9, a cargo de la Dra. Alejandra Rodríguez. La pesquisa fue asignada a la DDI que lidera el comisario Mayor Federico López. El trabajo de campo permitió identificar fehacientemente al sospechoso y ubicar su residencia. La orden de arresto emanó del Juzgado de Garantías Nº 2.

La causa está caratulada como “abuso sexual agravado por causar en la víctima un sometimiento gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización y duración en concurso real con abuso sexual simple”.