En una disputa por drogas, mataron a un hombre en José C. Paz y abandonaron el cadáver en Cuartel V

El cadáver de David Acosta fue abandonado en el barrio El Vergel de Cuartel V, en las cercanías donde se construye la cárcel de Moreno. Había sido baleado en una disputa en la venta al menudeo de drogas en el barrio “Néstor Kirchner” de José C. Paz. Hay cuatro detenidos. El asesino sigue prófugo.

En presencia de varias personas, un sujeto baleó a otro, subió el cuerpo al baúl de un auto, manejó por más de 11 kilómetros y abandonó el cadáver en un descampado. En pocas palabras, esta fue la secuencia en la que fue asesinado David Eduardo Acosta, hasta ese momento de 45 años. Ocurrió el pasado viernes 14 de noviembre alrededor de las 15 horas en el barrio “Néstor Kirchner” del partido de José C. Paz, a pocas cuadras del límite con Pilar.

Horas después, personal de la Comisaría 4º de Moreno (Cuartel V), advertido por una mujer que buscaba desesperadamente a su hermano, encontró los restos del infortunado hombre en un predio descampado sobre la calle San Fernando casi esquina Gregorio Aráoz de Lamadrid, del barrio El Vergel de Cuartel V, a menos de ciento cincuenta metros del lugar donde se construye la cárcel y alcaidía.

La investigación avanzó con la dirección de los uniformados de Cuartel V. Los datos indicaban que el trágico suceso se había producido en un “kiosco” de venta de drogas en el cruce de las calles Federico Lacroze y Trinidad y Tobago, del barrio “Néstor Kirchner” de José C. Paz. La causa por el homicidio agravado por el uso de arma quedó a cargo del Dr. Federico Affatati, titular de la UFI Nº 25 del Departamento Judicial de San Martín.

Los testimonios apuntalaron las primeras presunciones que abonaron desde la justicia. David Acosta había ido a comprar drogas, hubo una discusión con las dos mujeres que regenteaban el bunker, salió quien sería el responsable del lugar (el “transa”) y terminó la disputa a los tiros limpios. Nueve disparos alcanzaron a Acosta. Inmediatamente subió el cadáver al baúl de su auto y lo arrojó en Cuartel V. Había testigos oculares, horrorizados y amenazados de muerte. Se protegieron identidades. También reconstrucción del trayecto del automóvil a través de cámaras de seguridad del municipio de Moreno y también privadas.

En esas primeras horas, claves, los oficiales detuvieron a dos mujeres. Entre sábado y domingo se llevaron adelante una serie de allanamientos autorizados por el Juzgado de Garantías Nº 4 en José C. Paz y Pilar, que terminaron con una chica menor de edad y un hombre apresados. Secuestraron el vehículo en cuestión, un Chevrolet Prisma color blanco. Hasta el momento quien es sindicado como el asesino de David Acosta permanece prófugo, aunque fehacientemente identificado.