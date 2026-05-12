En una semana, dos robos en la Escuela Secundaria Nº 26 del barrio Casasco

Este lunes, el equipo directivo de la Secundaria Nº 26 “Malvinas Argentinas” del barrio Casasco de La Reja Sur comunicó que nuevamente fue víctima de un acto vandálico.

La institución, ubicada en la esquina de Ambrosetti y Campichuelo, informó que delincuentes ingresaron al edificio, luego de romper puertas, cerraduras y candados, y se llevaron un televisor y varias computadoras. Estos elementos se utilizan diariamente en las actividades pedagógicas.

El miércoles pasado, a través de las redes sociales, los responsables del establecimiento también habían publicado que desconocidos ingresaron de manera violenta y sustrajeron recursos importantes como microscopios, pavas eléctricas y calculadoras.

No hay dudas de que se tratan de delincuentes de la zona. Según manifestaron las autoridades, las denuncias fueron realizadas en la comisaría 7ª de Moreno (La Reja). Los investigadores trabajan con las cámaras de seguridad municipales para determinar las identidades de los malvivientes.