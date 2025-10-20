Encuentro con jóvenes rodriguenses

Desde la Dirección de Juventudes, perteneciente a la Secretaría de Educación, Deportes, Culturas y Juventudes, se compartió una jornada de diálogo y reflexión junto a estudiantes y jóvenes de nuestra ciudad.

Fue un espacio para intercambiar experiencias sobre educación, deporte, trabajo y las distintas realidades que se viven día a día, poniendo en valor la voz de las juventudes y su mirada sobre el presente.Se conversó también sobre la importancia de las políticas públicas que acompañen, impulsen y generen oportunidades para seguir construyendo un futuro mejor para todas y todos.

