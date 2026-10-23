Enfrentamiento entre bandas en barrio Yaraví: la policía busca intensamente al acusado de matar a un joven de 18 años

Dos jóvenes resultaron baleados cuando fueron a reclamar por el robo de una moto. Uno de ellos murió y fue identificado como Alexis Moya, de 18 años y con antecedentes policiales. El otro, de la misma edad, permanece internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. El acusado del homicidio y de la tentativa está prófugo.

Alrededor de las 21.45 de este miércoles 21 de octubre, al menos dos motos se acercaron a la esquina de Honduras y Chile, a la vuelta del edificio de la escuela secundaria 74 del barrio Yaraví de Moreno Norte. En ese lugar se junta una banda, muchos de ellos jóvenes delincuentes, que asolan el barrio con robos continuos y venta de droga. Algunos de los integrantes serían de la zona sur de Moreno.

Los recién llegados pertenecerían a otra gavilla, afincada en el barrio La Perla. Fueron a reclamar por el robo de una moto en el barrio Rififí de Moreno Sur. La víctima de este atraco sería pariente de uno de los miembros de este último grupo. Más allá de esta circunstancia, el antagonismo y las fricciones ya llevaban unos meses desarrollándose.

Este relato se reconstruyó a partir de datos aportados por fuentes judiciales, policiales y vecinales, estos últimos cansados de sufrir el accionar delictivo en el barrio. Según esas versiones, cuando los integrantes del grupo de La Perla habrían amagado con sacar armas, la respuesta fue fulminante. Al menos uno de los jóvenes de Yaraví, cuyo grupo era mucho más numeroso, abrió fuego contra ellos. Alexis Moya, de 18 años, murió en el lugar.

Uno de sus compañeros recibió un disparo en la ingle. Escapó con el resto, pero en la esquina de Honduras y México cayó de la moto. Tuvo que ser auxiliado por las otras personas. Finalmente lo trasladaron al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega en un auto. Parte de esta secuencia quedó registrada en una cámara de vigilancia de la municipalidad de Moreno.

El joven, también de 18 y domiciliado en Malaver, fue operado de urgencia. Su lesión no tendría riesgo de complicación. Permanece internado en el centro sanitario, en el área de terapia intermedia. Voceros con acceso al expediente judicial aseguraron que declaró y que ratificó la sucesión de los hechos hasta aquí consignados.

La investigación recayó en la UFI N° 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo del Dr. Martín Borgnia. La funcionaria de ese organismo, Dra. Paula Rodríguez, monitoreó el trabajo del personal de la comisaría 1ª de Moreno, en cuya jurisdicción ocurrió el asesinato.

Hay un sospechoso identificado. En horas de la tarde de este jueves, desde la fiscalía ya habrían solicitado la detención y es intensamente buscado

La fuga del homicida en silla de ruedas

Alexis Moya tenía a sus 18 años varios antecedentes, aseveraron las distintas fuentes consultadas a lo largo del día. Entre ellos uno por robo agravado del año 2023 y otro por lesiones leves del 2024. Fuentes aseguraron que tanto Moya como el sospechoso de su homicidio estaban siendo investigados por delitos en la modalidad motochorros. Pero el suceso más grave en consignado en su prontuario es un homicidio agravado ocurrido en el barrio La Perla el domingo 20 de octubre del 2024 a las 5:46.

Alexis era hermano de Gonzalo Daniel Moya, hoy de 23 años. Ese día, Gonzalo Moya baleó a Brian Rodríguez de 26 años. Cuatro disparos recibió Rodríguez, el fatal en la cabeza. Antes de caer ya estaba muerto. Los agresores revisaron el cadáver y le sacaron el teléfono celular, entre otros objetos de valor.

Rodríguez había llegado en un auto cuyo conductor escapó al escuchar los disparos. Sobre la calle Evaristo Carriego, casi en la esquina con La Plata, lo esperaba un grupo de personas. Uno de ellos estaba en silla de ruedas: era Gonzalo Moya, un conocido delincuente de la zona, señalado como vendedor de drogas. Un “transa”. Fue quien disparó. El móvil del ataque nunca se esclareció.

En las imágenes registradas por una cámara comunal se observa cómo el asesino huye con prisa hacia la esquina, empujada la silla de ruedas por otro joven. Transitaron 14 cuadras en 28 minutos. Luego su rastro se perdió. Fue capturado 6 días después, escondido en el mismo barrio.

Gonzalo Moya está paralizado en sus miembros inferiores producto de un accidente en moto en julio de ese mismo año. Por este motivo se moviliza en silla de ruedas. Su discapacidad es permanente. Alexis Moya habría sido considerado partícipe necesario en el homicidio de Brian Rodríguez. En los primeros pasos de la pesquisa incluso se lo señaló como el autor de los disparos. Ese suceso se sumó al prontuario.