Entradera en San Justo, persecución en Merlo, tiroteo y tres delincuentes detenidos en barrio Alcorta

El suceso se produjo alrededor de las 8 de la mañana de este lunes 26 de enero en una vivienda de la localidad matancera de San Justo. Según la información preliminar, cinco delincuentes sorprendieron a una familia en momentos en que salían de la casa. A mano armada, les sustrajeron de objetos de valor.

Toda la secuencia delictiva quedó registrada en cámaras de seguridad, reportaron confidentes. Inmediatamente, las víctimas dieron aviso al servicio de emergencia 911, aportando datos del vehículo en el que se movían los malvivientes. Se trataba de un Citroën color gris oscuro.

El auto fue detectado en jurisdicción de Merlo y el Comando de Patrullas de esa localidad comenzó la persecución. Rápidamente se plegó al operativo personal de la comisaría de Pompeya. Se iban sumando patrulleros con el correr de los minutos.

Finalmente cruzaron a Moreno a través del puente de la calle Emilio Mitre. En la esquina de Cabildo y Pedro de Mena, uno de los móviles de la Policía les cortó el paso. El conductor del Citroën lo embistió y siguió por la vereda. A esa altura ya se escuchaban intensas detonaciones de arma de fuego.

Doblaron por Ameghino y antes de llegar a 1º de Mayo, los ladrones salieron corriendo cubriendo su huida con disparos. En ese intercambio, uno de los hampones cayó herido. Dos fueron capturados y los restantes lograron escapar.

El delincuente recibió un balazo en la pierna derecha. Fue trasladado al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega. Allí también fue derivado un sargento de la policía bonaerense que sufrió lesiones cuando chocaron al patrullero.

Trascendidos indican que estos mismos malvivientes habían cometido otra entradera durante la tarde de este domingo, en el centro de Moreno. En la causa interviene la fiscalía en turno del Departamento Judicial de Morón.