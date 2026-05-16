Escobar: un bebé nació en una ambulancia del SAME durante un traslado de urgencia

El SAME Escobar volvió a protagonizar un operativo de emergencia que terminó con un nacimiento en plena ambulancia.

En esta oportunidad, el hecho ocurrió sobre la Ruta 26, donde Nemías nació mientras era trasladado junto a su madre hacia el Hospital Erill.

Según informaron desde el Municipio, el parto fue asistido por profesionales del sistema de emergencias, quienes actuaron rápidamente ante la urgencia y garantizaron la atención tanto del bebé como de la madre.Se trata del segundo nacimiento ocurrido en una ambulancia del SAME Escobar en pocas semanas.

Días atrás, otra bebé llamada Elumey nació durante un traslado de alta complejidad en la localidad de Garín.

Desde la comuna destacaron el trabajo de los equipos de salud y remarcaron la importancia de contar con un sistema de emergencias preparado para responder en situaciones críticas, donde cada minuto resulta fundamental.

Asimismo, señalaron que estos operativos reflejan el fortalecimiento de la atención sanitaria y el compromiso de los profesionales que integran el SAME Escobar.

Nemías nació en movimiento, asistido por personal médico y rodeado del acompañamiento necesario para arribar en buenas condiciones junto a su familia

Municipalidad de Escobar