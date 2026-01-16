Escuela Productiva Bonaerense: la Provincia lanza nuevos cursos de verano

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires convoca a inscribirse en los cursos de verano de la Escuela Productiva Bonaerense (EPB), dirigidos a emprendedoras y emprendedores de todo el territorio provincial, con diversas instancias de capacitación y asesoramiento.

La Escuela Productiva Bonaerense forma parte de las políticas de impulso al desarrollo productivo que lleva adelante la gestión del Gobernador Axel Kicillof, a través de la cartera productiva que dirige el ministro Augusto Costa. Es un programa integral para el desarrollo productivo provincial que cuenta con una variada oferta de capacitación, así como de asistencia técnica y vinculación institucional, que busca potenciar las capacidades de pymes y emprendimientos, y ampliar sus oportunidades de crecimiento.

Los cursos de verano de la EPB se dictarán en modalidad virtual, a lo largo de diferentes encuentros. Y cuentan con las siguientes propuestas para emprendimientos:

“De la idea a la oportunidad de negocio” – un encuentro, el miércoles 21/01.

“Costos bajo control: estructura, flujo y decisiones inteligentes” – dos encuentros, los miércoles 28/01 y 4/02.

“Digitalizá la gestión de tu negocio con la app para emprendimientos de la EPB” – un encuentro, el martes 10/02.

“El diseño como herramienta estratégica de comercialización” – un encuentro, el miércoles 18/02.

“Marketing digital” – un encuentro, el martes 24/02.

“Beneficios para tu negocio: formalización y financiamiento” – un encuentro, el martes 10/03.

Para participar del verano emprendedor de la EPB, así como para informarse sobre nuevas fechas de convocatorias futuras, ingresar en www.gba.gob.ar/produccion/epb

