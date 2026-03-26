Especialistas destacan que el bienestar es una capacidad que puede desarrollarse con hábitos cotidianos

Profesionales de la salud mental y la neurociencia coinciden en que el bienestar no es un estado fijo de la personalidad ni una euforia permanente, sino un proceso dinámico que puede cultivarse a lo largo de la vida.

Según explican los expertos, la estabilidad emocional se construye mediante el equilibrio entre la satisfacción personal, el desarrollo de proyectos con propósito y la capacidad de afrontar desafíos.

Desde la psicología, se diferencia entre el placer inmediato —vinculado a experiencias breves— y el bienestar profundo, relacionado con el crecimiento personal y los vínculos significativos.

Al respecto, especialistas del Hospital Italiano señalan que el bienestar sostenido requiere una construcción constante y no la búsqueda incesante de momentos placenteros, los cuales suelen ser efímeros.Por su parte, la neurociencia aporta que estas sensaciones dependen de la interacción de diversas redes cerebrales que regulan las emociones y la toma de decisiones. Gracias a la neuroplasticidad —la capacidad del cerebro de adaptarse según las experiencias—, hábitos como el descanso adecuado, la alimentación saludable, la actividad física y el mantenimiento de lazos sociales fortalecen los circuitos asociados a la resiliencia.

Finalmente, los profesionales subrayan que alcanzar un bienestar integral no implica reprimir las emociones negativas.

Por el contrario, se trata de desarrollar herramientas para transitar las dificultades sin desbordarse, entendiendo que el equilibrio emocional es una práctica diaria basada en decisiones y hábitos que otorgan sentido a la vida cotidiana.