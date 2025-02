Estaba sin documentación: Murió un joven atropellado en la Autopista del Oeste

El suceso se registró pasadas las 3.10 horas de este domingo 2 de febrero en el kilómetro 34 mano a Luján de la Autopista del Oeste, en las inmediaciones al puente Graham Bell de Paso del Rey.

Un móvil del Comando de Patrullas de Moreno fue advertido por una persona que sobre la cinta asfáltica había un cadáver tirado. Rápidamente los uniformados confirmaron en hallazgo. Se organizó un operativo de seguridad, interrumpiendo dos carriles de la traza, esperando la llegada de los peritos.

Los especialistas en accidentología oficiales consideraron que había sido atropellado, pero no había en las cercanías ningún vehículo con daños. Sin dudas, se dio a la fuga.

Hasta esta media mañana la víctima no había sido identificada. Era de sexo masculino y menor a 30 años. No tenía documentos. No fue encontrada ninguna billetera en las proximidades. Esta circunstancia llamó la atención. No queda claro, al menos de momento, si fue víctima de algún ilícito.

Frente hay un conocido local de esparcimiento nocturno. Tiene cámaras de seguridad al igual que otros comercios en la zona. Serán claves serán para desentrañar los últimos pasos del joven y que fue lo que motivó que cruzara a la carrera la Autopista.

La causa por “homicidio culposo” es instruida por la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo del Dr. Federico Soñora. En el trabajo de campo está involucrado personal de la Comisaría 8º de Moreno (Catonas).