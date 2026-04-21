Este martes comienza un ejercicio militar conjunto entre Argentina y EE.UU.: ¡No bombardeen Moreno!

La semana pasada, el gobierno nacional autorizó formalmente el despliegue de fuerzas militares de los Estados Unidos en territorio argentino para participar de los ejercicios “Daga Atlántica” y “PASSEX”. Una de las locaciones será la base aérea de Moreno. Repudio de los veteranos de guerra.

La medida, oficializada el pasado viernes a través de un decreto en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y su gabinete, busca “fortalecer la interoperabilidad entre ambos países y consolidar la posición de Argentina como socio estratégico en seguridad global”.

El ejercicio «Daga Atlántica» se desarrollará entre el martes 21 de abril y el 12 de junio, abarcando áreas terrestres, aéreas y marítimas. Las actividades principales tendrán lugar en puntos neurálgicos como la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea en la localidad morenense de Cuartel V.

Por otro lado, entre el 26 y el 30 de abril se llevará a cabo el ejercicio naval “PASSEX” dentro de la Zona Económica Exclusiva. Esta operación contará con la presencia de unidades de alto impacto de la Armada estadounidense, como el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, que realizarán tareas de adiestramiento junto a personal y medios de la Armada Argentina para reforzar el control y la vigilancia en el Atlántico Sur.

La nueva programación de estos ejercicios surge tras una postergación a principios de mes, debido a la escalada de las tensiones bélicas en Medio Oriente, lo que obligó a ambos países a readecuar recursos.

Aunque no hay precisiones respecto a las actividades militares a desarrollar en el aeródromo “Mariano Moreno”, ubicado en Moreno, en el límite con José C. Paz, la preocupación está centrada en las malas condiciones en que se encuentra la pista. Esta situación es observable desde el servicio satelital de Google. La zona está densamente poblada, en su mayoría producto de usurpaciones sistemáticas. Incluso un camino de comunicación entre los nuevos barrios, atravesaba el hormigón del campo de aterrizaje.

Esta decisión del gobierno nacional motivó el repudio de la UCIM (Unión de Combatientes de las Islas Malvinas de Moreno). En un comunicado de la institución, los veteranos afirmaron que “este decreto violenta la soberanía nacional y la separación de poderes acorde a la República es el Congreso Nacional quien debe dar acuerdo o no a la entrada de fuerzas armadas extranjeras y salida de las propias. Estamos frente a una muestra más de un gobierno que se alinea con una potencia extranjera y no respeta la historia ni a los próceres fundadores del Estado Nacional que nos independizaron de toda potencia extranjera”.

En esta línea cabe recordar que en el año 1982, la base albergó a los Dassault Mirage III. En aquellos años se denominaba como VIII Brigada Aérea. El 1º de mayo de ese año, fueron derribados dos de estos aviones en el primer combate aéreo de la contienda bélica, falleciendo el capitán Gustavo García Cuerva.