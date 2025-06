Femicidio en Barrio Alcorta de Moreno Sur: Mató a la pareja de su ex y se suicidó

Posted on

Un Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Danielo de 39 años, mató de al menos dos disparos a la pareja de su ex mujer, identificada como Marcela Heredia de 46 años. Luego se atrincheró en un gimnasio. Pasadas las 2.30 de la mañana de este miércoles Danielo, acorralado, se disparó en la cabeza. Murió en el hospital de Moreno.

El drama comenzó a las 16.25 horas de este martes 3 de junio en la esquina de Saenz Peña y Centenario del barrio Alcorta de Moreno Sur, a unas diez cuadras de la estación. Gabriel Danielo, oficial inspector de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y de 39 años, se hizo presente en el lugar. Comenzó a discutir con su ex pareja, madre de sus dos hijos. Las fuentes consultadas indicaron que el lunes la mujer había radicado una denuncia por violencia de género.

Marcela Heredia, de 46 años, mantenía un vínculo amoroso con la ex esposa de Danielo. Heredia la acompañaba. Danielo con su arma reglamentaria disparó al menos dos certeros balazos en la cabeza de Heredia, quien murió instantáneamente. Acto seguido tomó a su ex compañera como rehén, ingresando al gimnasio “Imperio”, propiedad de la mujer. Se atrincheró en una dependencia del primer piso. Ocurrió momentos antes de que salieran los alumnos del colegio Sagrado Corazón, que se erige a menos de 50 metros del lugar.

25 minutos después liberó a la ex pareja. A las 17.30 llegó el Grupo Halcón de la Policía bonaerense, junto al Grupo de Apoyo Distrital, fuerzas especiales. Los alrededores estaban rodeados, impidiendo cualquier posibilidad de escape, inclusive con francotiradores. En ese ínterin Danielo escribió una carta cuyo tenor es desconocido. La misiva fue analizada por los negociadores para plantear la estrategia y comenzaron a dialogar con el femicida.

La Dra. Betiana Guillermon, a cargo de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, monitoreó las acciones in situ. Además asistió la Policía de Seguridad bonaerense, personal de la secretaría de Seguridad de la municipalidad, Bomberos y ambulancias. Pasadas las 19 se hicieron presentes los padres de Danielo. Intentaron que depusiera su actitud. No lo lograron. Habría anunciado que no se iba a entregar. Tampoco que tenía intenciones de suicidarse. Siguieron horas de tensión.

El cuerpo de Marcela Heredia estaba sobre la calle Centenario, a metros de Saenz Peña. La Policía Científica no podía acercarse por el operativo que se realizaba. Finalmente, pasadas las 00.30 ya del miércoles 4 de junio, hicieron un examen preliminar y trasladaron el cadáver al Cuerpo Médico Forense de General Rodríguez. Trascendió que Heredia había trabajado como seguridad en el shopping Nine. Sería madre de un joven de 21 años.

El desenlace fue sangriento. Cerca de las 2.30 horas Gabriel Danielo se disparó en la cabeza. Ingresó el Grupo Halcón y certificó su herida. Bomberos y profesionales del SAME lo subieron a una ambulancia y lo trasladaron al hospital provincial Mariano y Luciano de La Vega. Pese a la gravedad de la herida, tenía signos vitales. Finalmente murió en el quirófano del centro sanitario.

El femicidio de Marcela Heredia se produjo justamente cuando se conmemoraba el 10º aniversario del movimiento “Ni Una Menos”. Una enorme tragedia.