Fénix sin casa: Denuncian que la municipalidad no colabora en la habilitación del estadio

Hace más de cuatro años que el club Fénix comenzó la obra de un estadio en Moreno. El predio se encuentra sobre la calle General Los Hornos esquina Jacinto Verdaguer, a unos 600 metros de la denominada Curva de San Enrique de la Ruta 25. En el 2019, con el cambio de gestión municipal y la llegada de la pandemia, comenzaron los problemas. No logran la habilitación de la comuna como así también algunas obras de infraestructura para que puedan disputar partidos oficiales del torneo de la Primera “B” de la AFA. “Buscamos que nos digan que no hay posibilidad alguna que apoyen al club. No pedimos nada económico” afirmó José Da Rosa, vicepresidente 1º de la institución, en referencia al Estado local. Si esa es la decisión de la administración de Mariel Fernández, buscarán salir de Moreno y radicarse en otro distrito, una medida para nada sencilla.