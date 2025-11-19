Educación

Feria de Ciencias en la Escuela de Enseñanza Técnica Nº1 “Javier Tapié”

18
Nov

En el marco del Día Nacional de la Educación Técnica, el intendente Mauro García visitó la Feria de Ciencias de la Escuela de Enseñanza Técnica N.º 1 “Javier Tapié”, donde se expusieron los proyectos desarrollados por las y los estudiantes.

Durante la jornada se realizó además la imposición del nombre “Otto Krause” a la biblioteca de la institución, destacando el rol central de la formación técnica para el futuro de General Rodríguez.

La actividad permitió celebrar la participación y el compromiso de toda la comunidad educativa.

Info Municipalidad de General Rodríguez