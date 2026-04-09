Finalizó el sendero que recorre ambas márgenes del río entre el Puente Muñiz y el Puente Mendoza de Luján

En las últimas semanas, culminaron los accesos al sendero que recorre ambas márgenes del río entre el Puente Muñiz y el puente de la Ruta Provincial N° 47 conocido como Puente Mendoza y su vinculación.

El mismo está compuesto por una senda de hormigón para peatones y runners, y otra para ciclistas. Las tareas tienen como fin desarrollar un recorrido único, generando distintos espacios de descanso en los sectores donde aumenta la separación entre los muros.

El recorrido incluye parquización en toda su extensión, estaciones deportivas y de descanso con bancos y cestos. En la actualidad, se está trabajando en el sector deportivo ubicado en Dr. Real y el Río, donde se generará un espacio destinado a la actividad física de adolescentes y jóvenes.En este sentido, se ejecutará un Playón Deportivo, una estación de juegos infantiles y un anfiteatro.

Por otra parte, avanzan los trabajos de parquización general de todo el Parque.Cabe destacar que para preservar la naturaleza y por seguridad de los vecinos y vecinas, está prohibido acceder al sendero en motocicleta, arrojar basura y prender fuego. Se debe circular con cuidado por la zona mencionada.

Los trabajos son ejecutados por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y coordinados con la Secretaría de Obras e Infraestructura del Municipio de Luján.

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