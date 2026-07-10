Finalizó la etapa de exámenes del nuevo sistema de ingreso a residencias de salud 2026

El Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, estuvo presente en la segunda jornada del Examen Integrado para el ingreso a las residencias de salud 2026. En esta fecha, 3.246 médicos se presentaron en las sedes Barracas y Monte Grande del Correo Argentino para continuar su formación en especialidades básicas en medicina.

El titular de la cartera sanitaria nacional, acompañado por el secretario de Gestión Sanitaria, Saúl Flores y el presidente del Correo Argentino, Camilo Baldini, recorrió las instalaciones para supervisar el desarrollo del nuevo sistema de evaluación digital.

El operativo, diseñado por la empresa, incluyó la configuración de dispositivos, instalación de infraestructura tecnológica en cada sede, soporte técnico, procesamiento automatizado de los exámenes y estrictos controles de conectividad y seguridad.

Las puertas se abrieron a las 9:00h para garantizar un ingreso ordenado y controlado. Los aspirantes solo tuvieron que presentar su DNI para acreditar su identidad y tuvieron que dejar afuera del aula de evaluación sus teléfonos celulares, relojes y demás dispositivos inteligentes.

A cada uno de ellos se le entregó una tablet individual, configurada exclusivamente para la evaluación, con acceso personalizado e intransferible. El examen, que consistió en responder 100 preguntas multiple choice, comenzó a las 11:00 h, y tuvo una duración de 3 horas reloj.

Con la finalización de esta jornada se completó la etapa de exámenes presenciales de los 5.663 profesionales habilitados que participaron del llamado 2026. La primera instancia del Examen Integrado se realizó el 30 de junio en la sede Barracas del Correo Argentino, donde 668 aspirantes rindieron para acceder a residencias básicas no médicas y posbásicas.

En función de los puntajes obtenidos, el Ministerio de Salud de la Nación conformará el orden de mérito para el ingreso a las residencias básicas. Cabe recordar que aquellos profesionales que hayan completado su formación de grado en universidades argentinas, recibirán un plus de 5 puntos.

En lo que refiere al ingreso a las residencias postbásicas, a fin de elevar los estándares de calidad, se estableció un puntaje mínimo de aprobación de 60 puntos.

Quienes queden seleccionados para continuar con este tramo de su formación en cualquiera de estas dos instancias de evaluación deberán presentarse a una entrevista obligatoria con la institución en la cual quieran realizar su residencia para adjudicar el cargo.

El ingreso formal de los profesionales seleccionados a las instituciones formadoras será el 1° de septiembre.

La implementación de este nuevo sistema de evaluación forma parte del proceso de modernización impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación para fortalecer la transparencia, la seguridad y la eficiencia en el acceso a las residencias.

La incorporación de herramientas digitales permitió desarrollar todo el proceso de evaluación sin utilización de papel, con mayores estándares de trazabilidad y resguardo de la información.

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