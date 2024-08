Forman docentes: Sin clases en el ISFD 110 Mercedes Lasala y Riglos por problemas de infraestructura

Posted on

La institución alberga a más de mil estudiantes, quienes se capacitan para ser docentes de nivel inicial. El edificio fue inaugurado en diciembre del 2014 e inmediatamente comenzaron los problemas. En estos últimos meses se acentúo la falla en la caldera. No cuentan con calefacción ni agua caliente. Además no funciona el ascensor, lo que implica que alumnos con movilidad reducida no pueden acceder al primer piso. Están sin clases y reclaman soluciones al Consejo Escolar de Moreno.

Entrevista con Rocío y Brenda, estudiantes