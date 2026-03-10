General Rodríguez: comenzó la refacción de la escuela secundaria N°1

El intendente Mauro García participó el viernes pasado de la firma del acta de inicio de la refacción integral de la Escuela Secundaria N°1 “Combatientes de Malvinas”, acompañado por la presidenta del Consejo Escolar, Violeta Sueiro; la directora de Infraestructura Escolar, Silvia Lorena Tavolaro; y el equipo directivo de la institución.

La obra, que comenzó esta semana, contempla tareas de refacción de techos, la biblioteca y la cubierta del edificio, y tendrá un plazo estimado de ejecución de aproximadamente dos meses.

Los trabajos se llevan adelante con el aporte del Fondo Educativo provincial, ejecutado a través del Municipio, y responden a una demanda prioritaria de la comunidad educativa, que cuenta con más de 1200 estudiantes.

Se trata de una intervención muy esperada que permitirá recuperar espacios estructurales fundamentales para el normal desarrollo de las actividades escolares.

Municipalidad de General Rodríguez