General Rodríguez: encuentro regional para diagramar políticas públicas sobre educación física

El Intendente Mauro García estuvo presente en la Cámara Empresaria local para participar del encuentro regional organizado por la Dirección de Educación Física provincial, encabezada por su director Leonardo Troncoso.

Allí participaron representantes de todos los centros de formación en Educación Física de todos los distritos de la Región Nº 10, en conjunto con la Escuela de Guardavidas de nuestra ciudad, para trabajar el proyecto de Educación Supervisivo y lineamientos propios de la modalidad.

Acudieron profesionales docentes y formadores locales y de municipios como Cañuelas, Las Heras, Luján, Marcos Paz, Mercedes, Navarro, Suipacha y San Andrés de Giles.

Municipalidad de General Rodríguez