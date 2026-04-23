General Rodríguez fortalece su agenda ambiental junto a la provincia

El martes, el intendente Mauro García, junto al secretario de Producción y Desarrollo, Juan Tedesco; la directora de Producción y Ambiente, Agustina Victoriano; y el director de Política Ambiental, Germán Tamagni, viajaron a la ciudad de La Plata para mantener una reunión de trabajo con la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar.

Durante el encuentro se realizó un repaso del trabajo articulado entre el Municipio y el Ministerio, destacando el envío de maquinaria para cooperativas de reciclado, la provisión de termotanques solares instalados en comedores y merenderos, la entrega de herramientas para huertas comunitarias, la incorporación de un camión de reciclado y la instalación de un puesto de monitoreo de calidad de aire, entre otras acciones.Asimismo, la reunión permitió proyectar nuevas líneas de trabajo conjunto.

En este marco, se acordó avanzar con financiamiento para la Reserva Natural del distrito, la incorporación de bicicletas para fortalecer el turismo sustentable y la entrega de plantas nativas para continuar con las tareas de reforestación.

Entre los proyectos destacados, se trabajó especialmente en una iniciativa vinculada a la soberanía alimentaria, que prevé la creación de huertas en comedores, merenderos y hogares de manzaneras, acompañadas por capacitaciones y talleres, con el objetivo de fortalecer la producción local y el acceso a alimentos saludables.

Por otra parte, se abordó la situación actual de los residuos sólidos urbanos y las dificultades que atraviesan las cooperativas de reciclado, reafirmando el compromiso de ambas gestiones de continuar trabajando en conjunto para dar respuestas y seguir impulsando políticas ambientales en el distrito.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez