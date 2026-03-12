General Rodríguez presente en la 13ª Maratón de Ituzaingó por el Día de la Mujer

En el marco de las conmemoraciones por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el equipo de Running municipal de General Rodríguez participó de la 13ª edición de la maratón “Corremos por más derechos y más igualdad”.

Esta convocatoria, que tuvo lugar en el municipio de Ituzaingó, reunió a más de 12 mil corredores y corredoras en un circuito callejero que ofreció recorridos competitivos de 10 kilómetros y participativos de 4 kilómetros.

Se trata de la tercera participación consecutiva de la delegación rodriguense en este evento masivo.

A través de estas iniciativas, el municipio de General Rodríguez reafirma su compromiso con el acompañamiento al deporte y la promoción de hábitos saludables para toda la comunidad.

Municipalidad de General Rodríguez