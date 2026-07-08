General Rodríguez: se entregaron distinciones para deportistas locales que representan en el exterior

El pasado martes 7 de julio, en el Salón Garrahan del Palacio Municipal, se realizó la entrega de distinciones a cuatro deportistas locales que nos representan en el exterior bajo el “Programa de padrinazgos a deportistas” en el marco de la ordenanza N° 5297/2024.Con la presencia del Intendente Municipal Lic. Mauro García; el secretario de Producción y Desarrollo, Juan Ignacio Tedesco, junto al director de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, Santiago Aronowicz, el director de Deportes municipal, Pablo Bustamante; y representantes de las empresas que apadrinan a los jóvenes destacados en la actividad.

Estuvieron presentes exponentes de las firmas que apoyan a estos atletas, tales como Anclaflex, Chediack, Sigma Agro y Marolio.

En una charla muy amena y descontracturada entre los atletas, sus familias y el Intendente, se hizo entrega de diplomas a cada uno de los chicos por sus logros deportivos, y a las respectivas empresas, por el apoyo a estos atletas para que puedan desplegar sus condiciones.

Los deportistas fueron Malena Bustamante, por un lado, atleta que nos viene representando en las distintas competencias nacionales e internacionales dentro de las pruebas combinadas de atletismo, desempeñándose fundamentalmente en heptatlón.A su vez, también estuvo Santiago Fernández, un joven local de apenas 16 años, que está compitiendo actualmente en Europa, más precisamente en España, en las pruebas de ciclismo en ruta.

Justamente el fin de semana pasado se quedó con el triunfo y apunta a la «Vuelta de Portugal», que será en el mes de agosto.Por último, Tobías Busnelli y Tiziano Ghisio en natación, con participaciones en diversos torneos.

Tiziano lo hizo en Estados Unidos representando al equipo Nacional, mientras que Tobías, al igual que Malena estará presente en los Juegos Panamericanos Universitarios que se realizarán en Perú.

De esta manera, continúa impulsándose desde el Municipio esta iniciativa, articulando entre los deportistas que tan bien nos representan y las empresas que apuestan y apoyan a los atletas.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez