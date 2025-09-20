Golpe al narcomenudeo en Garín

Gracias a una denuncia anónima ingresada al 0800 DROGAS ESCOBAR (0800-555-3473) y al trabajo conjunto entre la Policía Municipal y la Bonaerense, lograron desarticular una red de narcomenudeo en Garín.

En el operativo se secuestraron más de 500 envoltorios de cocaína —de máxima pureza conocida como “Superman”—, marihuana, dinero en efectivo, celulares, balanzas de precisión y otros elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas. Además, fueron detenidos un hombre y una mujer de 32 años.

Con acciones firmes, seguimos combatiendo el narcotráfico y cuidando la seguridad de todos los vecinos y vecinas de Escobar.

Municipalidad de Escobar