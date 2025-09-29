Golpe comando a una casa de cambio en K41: Así fue la secuencia completa del escape

Así fue la secuencia completa del escape de los delincuentes que asaltaron la Casa de Cambio en el Complejo K41.

Ocurrió alrededor de las 12 del mediodía de este lunes 29 de septiembre. Luego de asaltar la Casa de Cambio en el primer piso, llevaron un rehén hasta la puerta del Complejo K41. Lo liberaron inmediatamente.

A punta de pistola obligaron a descender a un conductor y se llevaron el vehículo. Antes de subir, efectuaron un disparo con el fin de amedrentar y así evitar ser perseguidos. Finalmente ese auto fue abandonado en la entrada de La Reja Grande y robaron una camioneta con la que finalmente se dieron a la fuga. Ampliaremos