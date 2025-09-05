Gran convocatoria a la carrera solidaria en Merlo

Cientos de chicos y vecinos participaron de la carrera solidaria en apoyo al Hospital Garrahan, a los pacientes oncológicos y a la donación voluntaria de sangre, medula ósea y órganos, en el Parque Municipal Néstor Kirchner.

El Subsecretario de Deportes, Mauro Schmahl sostuvo que “estos eventos tienen como finalidad una causa noble, lo que habla bien de nuestra comunidad”, al tiempo que expresó “El Intendente Gustavo Menéndez siempre nos transmite que debemos estar comprometidos con la salud y el deporte”.

La Presidenta de la Asociación Civil “La Carrera de Nahuel”, María de los Ángeles Suárez detalló que “El Municipio de Merlo siempre nos brinda su apoyo y estoy muy agradecida por toda su predisposición con esta causa”.

Asimismo, Suárez destacó que “Con estos eventos deportivos y solidarios cuidamos y promovemos la salud pública”.

La jornada deportiva y solidaria resultó de un trabajo en conjunto entre el Gobierno Municipal, a través de la Subsecretaría de Deportes, junto a la Asociación Civil “La Carrera de Nahuel”.

Para más información, comunicarse con la Subsecretaría de Deportes – Av. Constitución 92. Teléfono: (0220) 485-5909/ 483-1144. Facebook: https://www.facebook.com/SDDeportes

