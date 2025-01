Hasta el 31 de marzo hay tiempo para presentar la libreta de la AUH

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recuerda que podrán acceder al cobro del 20 por ciento acumulado los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que presenten la Libreta 2024 antes del 31 de marzo próximo.

Todos los meses se pone al pago el 80 por ciento del valor de la asignación, mientras que el 20 por ciento restante se reserva y se abona todo junto una vez que se realice la presentación obligatoria de la Libreta, a través de la cual se acreditan los controles de salud, vacunación y educación de los niños y adolescentes.

El trámite puede hacerse a través de mi ANSES (utilizando la app o ingresando a la web del organismo). El único formulario válido es el que se genera a través de mi ANSES.

Paso a paso

1. Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2. En la sección Hijos > Libreta AUH consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación.

3. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.

4. Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevarlo a completar al centro de salud o a la escuela (según corresponda). Es importante revisar que se complete con letra clara y sin tachaduras, y que contenga las firmas y sellos requeridos.

5. Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Luego, reingresar a mi ANSES, selección la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite.

6. El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.

También puede presentarse sin turno en las oficinas u operativos de atención de ANSES.

Para más información, ingresar aquí

https://www.anses.gob.ar/hijos/libreta-de-asignacion-universal

