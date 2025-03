Herido de arma blanca y semidesnudo, escapó del hospital y huyó por avenida Victorica

Esta mañana varios seguidores nos enviaron fotos de un sujeto que caminaba por la avenida Victorica, en dirección a la Autopista del Oeste. ¿Qué tenía de particular? Que estaba semidesnudo, con una sábana envolviendo parte de su cuerpo, a la manera de una toga romana. Además se veía un vendaje en el brazo izquierdo y otro atravesando el pecho. Y tenía cintas a la altura de la mano izquierda, donde tendría anteriormente colocado un suero.

El registro de los vecinos lo colocaba alrededor de las 9.30 de este sábado 8 de marzo. Una rápida consulta a nuestras fuentes en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega confirmó que este individuo había escapado de ese centro sanitario. Y la realidad que con esas características solo podía haber salido de un lugar. Elemental, Watson.

El hospital no es un penal ni los enfermeros, administrativos, camilleros, médicos y demás, son guardiacárceles. No pueden evitar que una persona se vaya, no pueden forzarla a permanecer en las instalaciones contra su voluntad, pese a no tener alta. Que esto quede claro.

En este caso el paciente tenía 26 años y habría sido herido con un arma blanca en un supuesto intento de robo en el barrio Lomas de Moreno. No tenía custodia policial porque es considerado víctima. Habría ingresado ayer viernes y esta mañana decidió irse, y según cuentan confidentes, con algún nivel de agresión contra el personal. Estaba internado en el área de Trauma.

Salió caminando, calzado solo con medias. Iba cabizbajo. Y se habría ido para guardar reposo en su casa. Abordará una recuperación para nada ortodoxa y un poco dolorosa. Si es que no lo llevan de urgencia al mismo lugar del que se fugó de manera nada considerada.