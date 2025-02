Hospital Posadas: Nuevos avances en Gastroenterología Infantil

Posted on

Uno de los Equipos de Salud del Hospital fue reconocido por múltiples investigaciones publicadas en revistas internacionales.

Nos enorgullece compartir que el equipo de Gastroenterología Infantil ha llevado a cabo notables investigaciones con distintos Servicios del Hospital y otras instituciones de renombre.

Estos trabajos evidencian el abordaje interdisciplinario y la atención en salud de vanguardia que brinda nuestra institución, lo que nos permite seguir avanzando en el diagnóstico y tratamiento de niños con estas condiciones de salud.

Han participado profesionales de Cirugía Pediátrica, Hematoonco Infantil, Anatomía Patológica y Kinesiología, entre otros.

Entre los temas se destacan aspectos sobre enfermedad celíaca, cáncer colorrectal en pediatría, manometría anorrectal y el novedoso tratamiento de electroestimulación sacra transcutánea para pacientes con incontinencia fecal funcional o por mielomeningocele o malformaciones anorrectales.

Las investigaciones han sido publicadas en importantes revistas científicas, como: Revista de Gastroenterología de México, EC Clinical and Medical Case Reports y Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition (JPGN).

