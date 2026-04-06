Identificaron al conductor que provocó el siniestro en Cañuelas y fue inhabilitado de manera preventiva

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, dispuso la inhabilitación preventiva de Roberto Paglioli. El conductor de la camioneta que circulaba en contramano y generó el siniestro vial ocurrido en la Ruta 3.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, dispuso la inhabilitación preventiva de Roberto Paglioli. El conductor de la camioneta que circulaba en contramano y generó el siniestro vial ocurrido en la Ruta 3, a la altura del kilómetro 71 en Cañuelas, donde resultó herida Bárbara Franco, esposa del abogado Fernando Burlando.

Según se pudo establecer, a partir de las tareas investigativas, el hecho fue desencadenado por una camioneta Mitsubishi L200 roja (dominio VDG-288) que realizó una maniobra indebida al cruzarse en contramano y luego darse a la fuga, sin llegar a colisionar directamente pero provocando el accidente.

El conductor fue identificado como Roberto Paglioli, de 82 años, y quedó alcanzado por una inhabilitación preventiva para conducir, dispuesta por la Subsecretaria de Politica y Seguridad Vial en el marco de la Ley 13.927.

La medida quedó formalizada en el expediente oficial emitido por la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, con vigencia desde el 4 de abril de 2026.

Desde la cartera de Transporte remarcaron que este tipo de decisiones buscan retirar de circulación de manera inmediata a conductores que representan un riesgo, priorizando la seguridad vial y la prevención de hechos graves.

Prensa Ministerio de Transporte