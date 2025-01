Impresionante incendio destruyó un depósito de neumáticos usados en un predio de Trujui

Posted on

16 dotaciones de Bomberos Voluntarios de Moreno y de cuarteles vecinos (47 efectivos en total) trabajan en un voraz incendio que se desató en un predio ubicado en el cruce de las calles Potosí y Olazábal de la localidad morenense de Trujui. El mismo se encuentra detrás del Maxi Carrefour de Ruta 23 y a menos de cien metros de la Maternidad “Estela de Carlotto”. Había miles de neumáticos usados apilados en el lugar.

El siniestro se declaró alrededor de las 14 horas de este jueves 2 de enero. Habría comenzado como un incendio de pastizales que rápidamente, y por acción del intenso viento, alcanzó el campo donde se depositaban estos productos altamente combustibles. Al respecto hablamos con Lucas, quien vive en una precaria casa dentro de ese mismo terreno.

El Comandante General Ariel Barcala, jefe del cuerpo activo de Bomberos de Moreno, afirmó que las llamas fueron circunscriptas a ese sector, evitando la propagación a propiedades linderas. Evacuaron una empresa emplazada detrás del predio, debido a la intensa humareda que impulsaba el ventarrón en esa dirección. Pese a los trascendidos, la Maternidad no fue desalojada y desde el centro sanitario brindaron asistencia a los servidores públicos que trabajaban contra el fuego.

Ya en horas las últimas horas de la tarde llegó una retro excavadora aportada por la municipalidad de Moreno para remover los restos y extinguir los focos ígneos. Además de los Bomberos, brindaron apoyo Policía Bonaerense, SAME, Defensa Civil y Tránsito de la municipalidad, como así también la secretaría de Seguridad de la comuna. No hubo que lamentar heridos.

Resta confirmar si este depósito estaba habilitado. Al menos se pudo observar que no había medida de seguridad alguna. Tres fuentes consultadas afirmaron que no contaba con autorización alguna para operar por parte del municipio. ¿Ninguna autoridad vio el impactante acopio de cubiertas que se realizaba allí? Exagerando un poco, dennos esa licencia por favor, parecía la introducción a un capítulo de los Simpson. Se abrieron las puertas del averno. El infierno no estaba encantador. Demandó muchísimo desgaste por parte de los Bomberos.